得力(1464)11月營收為11.36億元，再創單月歷史新高，年增32.98%，在紡織股中，年成長的成績傲人。受到旺季效應，以及明年冬奧的拉貨潮，11月營收熱度不減，目前的營收主要都是來自於布品，成衣占比相當低。總經理郭俊雄表示，得力目前產能處於滿載階段，越南廠全速開動。因新客戶持續進場，他看好今、明、後年將呈逐年成長的現象。

得力為台灣平織布大廠，產品以長纖布為主，主要產能分布於台灣台南與中國杭州，合計月產能約780萬碼，其中台南廠織布產能390萬碼/月、杭州廠390萬碼/月。2018年新增越南平陽廠，總產能570萬碼/月，分三期開出。整體而言，公司總產能1350萬碼/月，其中長纖1050萬碼/月、短纖300萬碼/月。

得力成衣事業，與台南企業合資的傑眾，過去由台南企業主導，今年3、4月開始主導權轉到得力，產品由襯衫轉為外套、Outerwaer；越南atago成衣廠，主導權在日方，產品有POLO衫、針織、外套等，該廠區12月計畫興建成衣新廠仍在籌畫中，規畫20條產線，產品以夾克、Outerwear為主。

(時報資訊)