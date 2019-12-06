親民黨發言人于美人今（6）日舉行例行記者會，回應媒體提問時事。對於藍營想推「反併吞法」、綠營想推「反滲透法」，于美人認為，這個空間太模糊了，那麼這兩個法，對親民黨而言，都是「極端呼喚極端」。針對反滲透法，目前是民進黨黨團提出來的，希望是有行政機關提案，並經過充分討論，但是民進黨都說大家不願意討論，「實在是因為你這個法太粗糙了」。

于美人分析，反滲透法裡面有幾個重點，第一個就是政治獻金，第二個是遊說，第三個是助選，那這些都會有刑責的，那我想要請問的，某種程度可以叫做「只要不是自己人、通通犯法」的概念。

于美人強調，我們有一百萬的台商在中國大陸經商，那麼他要參加很多的會議，他也要跟對方有很多的往來，所以是只要不是民進黨，都要被你打成叛國賊嗎？都要被你打成賣台嗎？如果台商在人家的土地上面做生意，他們在講要統一的時候，台商沒有站出來反對，難道他就是賣台嗎？這怎麼做的到呢？

再來，未來是一個支付寶的時代，在台灣也可以使用，如果他用支付寶轉帳給你，這是不是也是犯法呢？所以這個法模糊空間太大了，實質認定太困難了，這是我們覺得恐怖的地方，所以堅決希望在實質審查的時候，親民黨能夠盡一份力，可是民進黨團用多數表決就可以逕付二讀，大家完全無可奈何，這是最可怕的地方。于美人強調，「他販賣恐懼，恐懼絕對是極權的溫床」。

對於和郭家軍未來如何密切合作？于美人表示，雙方在政見上面已經完全統合了，親民黨將把郭台銘的政見跟親民黨的政見，匯整成一整套的政見。

于美人提到，事實上黨主席宋楚瑜也非常欣賞郭台銘的政見，所以將來會納入我們的施政方針，也就是「郭台銘的政見，親民黨來真正落實」，因為親民黨在不分區立委名單中，也有宣明智、劉宥彤還有蔡沁瑜，親民黨一定會好好的緊盯福國利民的法案，在立法院可以通過。

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