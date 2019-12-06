不顧美反對 世銀提供陸5年低息貸款 15:152019/12/06 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界銀行不顧美國反對，繼續對中國提供低息貸款。世銀宣佈，截至2025年6月的5年內，該行每年將對中國提供10億至15億美元的低息貸款。 世銀在截至6月底的2019財年，向中國提供13億美元貸款，低於2017財年的約24億美元。新計劃要求，貸款較上一個5年計劃平均的18億美元「逐漸減少」。 該行表示，5年計劃中對中國的貸款旨在推進市場和財政改革，以鼓勵私營部門的發展；通過減少污染和減少碳排放來促進綠色增長；以及增加中國公民獲得醫療和社會服務的機會。 (工商 ) #貸款 #美元 #世銀 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》獲利了結，打壓上周五LME期鎳跌逾2.4％ 10:002019/12/02 財經 台肥建案貸款案被列6缺失 農委會將送檢調偵辦 11:582019/12/02 生活 償還貸款 百德申請現增 04:102019/12/04 證券．權證 《商情》供應過剩疑慮，打壓周二LME期鉛走軟 10:002019/12/04 財經 《美股》展望保守，Salesforce盤後走跌 13:582019/12/04 財經 穆迪：陸2020年結構融資貸款違約率恐小幅上升 16:252019/12/04 兩岸 《商情》觀望氣氛濃，周四LME基本金屬期貨漲跌互見 10:002019/12/06 財經 美財長：川普反對世銀對陸低息貸款 10:322019/12/06 國際 美財政部長：大陸不應再享受世銀貸款 12:012019/12/06 兩岸 《國際金融》不畏美國反對，世銀接受新一輪中國金援方案 12:162019/12/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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