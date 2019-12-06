根據印度政府統計，全球訪客最多的世界文化遺產之一泰姬瑪哈陵，過去3年門票收入20.033億盧比（約新台幣8.57億元），但政府僅花費約1.337億盧比維護。

印度旅遊部長巴特爾（Prahlad Patel）近日向國會提供的書面答覆指出，泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的遊客與收入逐年成長。

他說，2016到2017財政年度共有617.7萬名遊客參觀泰姬瑪哈陵，門票收入達5.509億盧比；2017到2018財年有656.6萬名遊客，門票收入5.876億盧比；2018到2019財年有709萬名旅客，門票收入8.648億盧比。

即使從去年8月8日起，泰姬瑪哈陵入場門票調高，印度遊客的門票從40盧比調高到50盧比；外國旅客門票由1000盧比調高到1100盧比，但旅客仍穩定成長，不受票價調高影響。

此外，巴特爾也指出，政府2016到2017財年花在泰姬瑪哈陵的維護費為4500萬盧比；2017到2018財年的維護費為3380萬盧比；2018到2019財年的維護費為5480萬盧比。

印度考古研究所（Archaeological Survey of India，ASI）資深考古學家斯瓦蘭卡（Vasant K Swarankar）告訴「印度時報」（Times of India），2018年4月在泰姬瑪哈陵安裝旋轉閘門時，共有2500萬盧比用於基礎建設發展。

斯瓦蘭卡說，這些基礎設施包括安裝空調設備的哺乳室，且有28台飲水機安裝在泰姬瑪哈陵各處，不久還會再增加4台。

此外，印度考古研究所也計畫耗資220萬盧比，更換環繞泰姬瑪哈陵圓頂主建築外的廣闊地板，大約需要更換400塊石磚；這也是泰姬瑪哈陵完工366年後，首度全面更換圓頂主建築外的地磚。

(中央社)