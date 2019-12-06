為加強產學研各界認識沙崙智慧綠能科學城，促成更多合作發展契機，綠能科技產業推動中心聯合國家實驗研究院及工業技術研究院，6日辦理「沙崙智慧綠能科學城聯合推廣說明會」，左四為曾文生、左五為吳政忠、右四為王時思。（曹婷婷攝）

歷時3年籌備，沙崙智慧綠能科學城終於要招商了！綠能科技產業推動中心聯合國家實驗研究院及工業技術研究院6日辦理「沙崙智慧綠能科學城聯合推廣說明會」，介紹科學城整體規劃及各研究單位提供服務平台，期能有效串聯產學研資源，打造綠能創新產業生態系，推動綠能科技產業成為我國能源轉型及驅動經濟發展的新引擎，吸引200位廠商報名。

沙崙智慧綠能科學城是政府5+2產業創新計畫一環，其中「綠能科技聯合研究中心」由科技部國研院規畫建造，以建置綠能科技研發平台、引進學界與法人單位進駐為主要任務，預計2020年第4季營運；「綠能科技示範場域」由經濟部工研院建造，功能為建立綠能科技的測試及驗證展示平台、示範各種綠能應用生活環境，預計2020年起試營運。

今天「沙崙智慧綠能科學城聯合推廣說明會」會上，行政院政務委員吳政忠說，2016年開始籌備沙崙智慧綠能科學城，初到沙崙只有交大光電學院孤零零佇立在那，如今地平線一棟棟蓋起來，未來發展值得期待。

台南市副市長王時思表示，目前周邊如大台南會展中心預計2021年完工，中研院南分院已上梁、科技部C區也快蓋好了，三井outlet今年底動工，預計2年內完工，未來，智慧科技、AI是發展主力，包括自駕車、資安等，市府另也在此建置雙語學校，希望這個地方不只是產業進駐，也適合生活，增加台南就業、產業機會。

經濟部政務次長曾文生說，招商主要目的是希望台灣能源轉型過程中，有更多再生能源發電方式供應台灣民生、工業需求，再生能源發展有很多科技研發工作，包括發電效率提升、智慧電網建構以及資安等相關需求，希望在能源轉型過程中，推動綠能科技發展同時也能將各種能源管理智慧化工作在這裡落實。

他強調，沙崙綠能科學城扮演角色除了推動能源，也盼吸引更多研發公司到南台灣發展，平衡南北發展，相信透過政策引導，能帶動沙崙綠能發展。

(中時 )