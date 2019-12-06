被譽為全球最美20家書店之一的蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE，2017年引進台灣後，已在台北市、台中開了4家分店，今天（12月6日）上午正式公開在南港CITYLINK商場2樓打造的第5家，也是最大的分店，結合台北市東區門戶計畫，成為南港、汐止在地居民全新都會休閑生活中心。
這家占地500坪的書店，以親子凝聚力為核心，採店中店多元複合式經營模式，結合日本CAFÉ COMANY旗下WIRED CHAYA和風餐飲品牌、台灣在地品牌Louisa路易莎精品咖啡、及台灣花草茶品牌「小草作」。
身為TSUTAYA BOOKSTORE台灣地區加盟商之一潤泰集團，致力擷取被譽為世界最美20家書店之一「蔦屋書店」CCC集團（Culture Convenience Club）的營運策略，經多次訪日考察及討論，終於促成TSUTAYA BOOKSTORE正式進駐CITYLINK南港店2F，設置於捷運、台鐵、高鐵等三鐵共構商場的正上方。
這間BOOK＆CAFE生活提案不僅展現了捷運南港站周邊的全新氣象，更意味著以南港車站衍伸的街廓改造規劃正在積極進行當中。
今天開幕的蔦屋書店，除了營造既有的人文書香、咖啡香等輕鬆氛圍，也首次規劃逾100坪的親子空間，提供家長與小朋友階梯式的閱讀環境，增加親子共讀的溫暖氣息。
(旺報 )
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