欖蠵龜「小石」，發現時，活動力還不錯。（海巡署提供／王志偉花蓮傳真）

3日現蹤花蓮的欖蠵龜「小石」，經測量長50公分、寬約45公分，體重30公斤，活動力良好，被發現後隨即由海巡人員安置在大塑膠桶內，啟動海保救援網。（海巡署提供／王志偉花蓮傳真）

差點又一隻「瀕臨絕種」保育類欖蠵龜命喪大海！漁民3日下午在花蓮石梯漁港收網時，驚見這隻罕見的欖蠵龜，海巡署東部分署發現，海龜嘴邊竟纏繞魚線及釣鉤，海巡與漁民一同救援脫困。在花蓮縣政府農業處及研究單位協助下，目前已平安抵達海洋大學檢傷、安置，並取名「小石」，視傷勢復原情況，擇期野放。

3日現蹤花蓮的欖蠵龜「小石」，經測量長50公分、寬約45公分，體重30公斤，活動力良好，被發現後隨即由海巡人員安置在大塑膠桶內，以海水保持身體溼潤，並立即啟動海保救援網（MARN）救援機制。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，在通報海洋大學海龜救傷團隊後，確認這隻海龜為瀕臨絕種的海洋保育類野生動物欖蠵龜，初步觀察除嘴邊有魚鉤傷外，幸無其他明顯外傷，活動力還也不錯。

他說，農業處保育與林政科、基隆市動物保護防疫所及海大海龜救傷團隊現地檢視海龜狀況後，最後決定後送海大收容，並由台大獸醫學系團隊進行魚鉤移除及醫療檢查。「小石」暫時安置於海大收容池中。羅文龍表示，漁民於海上發現受傷海龜會主動救援並通報相關單位，值得肯定。

根據農委會資料，欖蠵龜別名太平洋麗龜，體型比其他海龜種類小，背甲心形、背甲最長可達71公分，顏色欖灰色或灰黑色，腹甲白色。食性以蝦、蟹、水母及軟體動物、魚類為食，分布全球各大熱帶、亞熱帶海域，台灣並不常見。

(中時 )