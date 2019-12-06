經濟部加工出口區管理處副處長趙建民6日表示，加工處推動區內廠商智慧營運，今年攜手資策會，總共輔導、促成9案次智慧製造等智慧營運合作案，預估累計合作金額約1,102萬元，同時，也輔導加工區廠商申請政府補助資源共14件，預計獲補助金額將達3,100萬元以上，促成廠商擴大投資金額超過1億元。

他說，在智慧製造輔導案例中，位於高雄臨廣園區的元泰發公司，自2016年開始，透過加工處數位轉型輔導團隊的輔導，開始投入電池循環壽命預測、電芯自動檢測分級設備等研發專案，2017年更進一步導入資策會大數據分析技術、以及高雄軟體園區廠商的數位科技能量，成功輔導元泰發於今年度完成國內第一條「智慧化高階電池模組組裝生產線」，將原本作業生產效率提升10％、良率提升至99.9％，預估來年訂單，營業額將可成長20％以上，大大提高了元泰發的國際競爭力。

在協助具數位科技能量的新創事業發展部分，今年度成功輔導勝強科技、仲鈜科技等公司，獲得數位轉型商機合作機會，同時也輔導富比庫、福氣科技和勝強科技，獲得人才技術提升、以及出題解題相關資源，有利於新創事業順利發展。

趙建民表示，今年度除了輔導加工區廠商，推動數位轉型商機之外，加工處也積極協助區內事業拓展國際商機，因此，自2018年起，連續2年率領園區廠商籌組日本市場拓銷團，赴日拓展商機，2019年除了參與「2019東京新價值創造展」CEO商談會，並辦理「台灣加工出口區投資說明會」，以及透過參訪當地企業等方式，讓更多日本企業，認識我國加工區的優勢及園區企業的強項。

他說，「2019東京新價值創造展」的CEO商談會，累計約有60家企業親赴現場，與加工區廠商洽談合作事宜，估計1年後商機金額將超過5千萬元，可望比去年明顯成長。

(工商 )