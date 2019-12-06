勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，6日與苗栗縣工業會及育達科技大學攜手合作，舉行簽約暨課程招生啟動儀式。（巫靜婷攝）

勞動力發展署桃竹苗分署，捐贈3台CNC銑床訓練機具設備給苗栗縣工業會，規畫辦理職訓課程。（巫靜婷攝）

勞動力發展署桃竹苗分署，捐贈3台CNC銑床訓練機具設備給苗栗縣工業會，規畫辦理職訓課程。（巫靜婷攝）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，6日與苗栗縣政府、苗栗縣工業會及育達科技大學攜手合作，舉行簽約暨課程招生啟動儀式，宣布加碼開辦機械、機電及餐飲觀光等免費職訓課程，明年將可提供苗栗地區的勞工朋友，約2000個職訓名額，歡迎有興趣者踴躍報名參訓。

參加職訓不再南北奔波！勞動力發展署桃竹苗分署「接地氣」，挹注更多職訓資源到苗栗，與產、官、學合作開設機械、機電課程，免費提供失業者職訓機會，盼為竹南、銅鑼科學園區挹注機電人才；另捐贈3台CNC銑床訓練機具設備給苗栗縣工業會，規畫辦理職訓課程。

勞動力發展署長黃秋桂指出，首班招生的產訓合作「精密機械設計製造實務班」，不僅是苗栗近年首度開辦的機械設計職訓課程，結合台灣保來得、元平精密、高尚工業及長鈺模具等精密機械產業共同合作，訓後還有機會至企業擔任工程師職務，薪資32K起跳。

配合苗栗觀光政策推展，明年也將開辦觀光餐飲、文創、服飾、托育、家事及照服員等共20門職訓課程，招訓600人，盼提升苗栗觀光質量；黃秋桂說，近3年苗栗失業及在職訓練，總計開辦288班達6457訓練人次，民眾習得一技之長可在地就業，不用離鄉背井到外縣市工作。

勞動力發展署說明，提供失業者共718個參訓名額外，在職勞工也提供約1300個進修補助名額，自明元旦起陸續公告課程，有需求者可上「台灣就業通」查詢課程及報名。

(中時 )