美國佛羅里達州當局今天表示，兩名持槍珠寶竊賊逃離犯罪現場時挾持一輛快遞卡車，並扣押卡車駕駛當人質，警方飛車追逐，雙方爆發槍戰，4人魂斷槍下。

聯邦調查局（FBI）探員皮羅（George Piro）表示，在繁忙街道上發生的槍戰導致4人喪命，包括兩名嫌犯、國際快遞公司美商優比速（UPS）的司機，和1名旁觀者。

皮羅表示，這次事件始於兩名持槍歹徒5日傍晚，於邁阿密附近的珊瑚牆（Coral Gables）搶劫一家珠寶店。

他說：「嫌犯離開時劫走優比速的卡車，並綁走司機。」

嫌犯在傍晚交通尖峰時刻，沿著州際公路高速行駛，在執法單位的飛車追逐下，跨越多個郡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，追逐被劫優比速運貨車的警車，一度在公路上綿延近1公里，追捕行動結束時，緊急調度的車輛超過40輛。

嫌犯的快遞卡車於下午5時30分左右，在25英里外的米拉馬爾（Miramar）受困車陣中，隨後和警方爆發槍戰。

米拉馬爾警方在推特上表示，發生一場「有警察在其中的槍戰」造成「多人死亡」，但沒有執法人員喪命。

(中央社)