隨著大規模野火包圍澳洲最大城，雪梨北方的野生動物園撤離300隻動物，國外消防員也到場舒緩當地人員困境。

澳洲東部沿海地區出現100多起大大小小火災，消防人員奮力滅火。澳洲徒步野生動物園（Walkabout Wildlife Park）表示，已運出蜥蜴、澳洲野犬（dingo）、孔雀及其他有袋類動物。

園區總經理巴納德（Tassin Barnard）告訴法新社：「這次大火已經造成一些誇張的情況，所以我們必須做好準備。」

延續許久的乾旱造成澳洲東部多數地區極度乾燥，過去3個月每天都有火勢爆發，使得消防員疲於奔命。

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）今天表示，部分美國及加拿大消防員已經到場幫忙，減輕這些多數自願又精疲力竭的澳洲消防人員壓力。

他說，事故管理和航空專家將幫助緩解「疲勞和人員輪替」。

(中央社)