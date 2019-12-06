台北地檢署查辦中山警分局貪汙案，起訴中山一派出所前後所長林崇成、楊文振及劉昌祺，但台北地院審理後認定，只有管區員警曾紀勳前後不一且具有瑕疵之單一指述可證，也沒有其他積極證據，因此判決無罪。

時任中山一派出所所長的林崇成被起訴部分，法官認為無確實證據證明卷內「小吳」檢舉函由被告林崇成收受，且經以一切方式追查均無法查得「小吳」真實身份，無從傳喚「小吳」到庭作證。且無法證明林崇成過度關心立邦酒店被查獲媒介性交易的偵辦進度。

法官指出，前所長楊文振及劉昌祺部分只有同案被告曾紀勳前後不一且具有瑕疵之單一指述可證，而無其他積極證據足以補強曾紀勳所述確為真實，難使法院達到毫無合理懷疑之有罪確信程度。

至於林崇成、李青芬被訴洗錢部分，不能證明檢方起訴所指的「現金存款」係來自於自己或他人「收受賄賂」之犯罪所得，且單純將現金交給同居共財之妻子並存入妻子自己名義之帳戶，亦難認屬洗錢行為，判決無罪。

(中時 )