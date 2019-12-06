家長陪同小朋友在學校禮堂集體創作。（盧金足攝）

小朋友將燈籠當畫布，色彩繽紛，可愛度爆表。（盧金足攝）

喜迎2020台灣燈會，台中西屯區公所邀請鄰近的惠來、上安、上石三所國小的小朋友彩繪燈籠，共完成400多個可愛燈籠，上石國小校長劉益嘉表示，家長及小朋友參與燈籠彩繪熱絡，學校公布消息家長報名立即秒殺額滿，民眾對台灣燈會非常期待；西屯區公所區長陳寶雲說，作品下露於區公所廣場展出，開幕會邀請參與彩繪的小朋友及家長共襄盛舉。

參與燈籠彩繪的學校，有的利用藝術與人文課程彩繪，有的利用假日邀請家長一起創作，上石國小由家長陪同小朋友在學校禮堂集體創作，家長與學生參與踴躍，校方還想向西屯區公所爭取再辦第二場。

小朋友將燈籠化身畫布，發揮想像力與創作力，燈籠出現美國隊長、鋼鐵人、麵包超人、多啦A夢、小財神、米老鼠、胖丁等，作品琳瑯滿目，個個色彩繽紛，可愛度爆表。

陳寶雲指出，邀請學校小朋友彩繪燈籠是想讓大家實際參與，對台灣燈會有真實感，原本想與西屯區所有小學合作，後因經費及展出場地關係，只能與公所鄰近的三所小學合作，沒想到一推出就大受歡迎，感謝惠來國小校長謝秀娟、上安國小校長陳華玲及上石國小校長劉益嘉配合。

陳寶雲也預告，區公所將在公所前廣場裝設燈飾，以中式燈籠結合西式的聖誕樹為主燈，周邊設置隧道燈區，打造結合童趣與農曆新年的春節場景，展期自12月13日起至明年2月23日，下周開幕時將邀請參與彩繪的小朋友、家長、校長及各里長一起來熱鬧，希望藉由學童共同參與，結合2020台灣燈會，共同打造更加璀璨的台中。

西屯區公所也歡迎全國各地遊客到西屯來趟深度之旅，賞美景吃美食，感受好拍、好吃、好玩、好住、好買的西屯。

(中時 )