屏東立委第二選區選情激烈，民進黨陣前換將，原本提名莊瑞雄爭取連任，莊列不分區後改由蘇震清披掛上陣，突來的「莊下蘇上」也讓地方賭盤亂了套，屏警日前查獲地方選舉賭盤，從原本讓票改成參選人ＰＫ，警方掌握證據後立即收網，其中一人竟是現任鄉民代表。

屏警指出，日前持搜索票查獲陳姓嫌犯所經營選舉賭盤簽賭站，警方調查發現，該賭盤初期以讓票方式供賭客下注，後因選情膠著，最後改以PK賭盤，此次查緝行動共查扣2支行動電話，全案依法移送屏東地檢署偵辦。

地方賭客透露，此賭盤每注最低5000元、最高以3萬元為限，其中5％手續費（水錢）歸陳嫌所有，莊姓鄉民代表則負責向賭客收取賭金後上交陳嫌。

屏縣警局長葉明潭表示，因應選舉可能引發境外勢力介入或與選舉賭盤產生結合，進而影響選舉結果，因此全面要求所屬各單位從各地下簽賭站「簽注管道」、「人流關係」、「金流來源」、「查扣簽注工具」、「扣押簽注金與犯罪所得」及「溯源追查」等重點著手，要徹底剪除選舉賭盤、淨化選風。

(中時 )