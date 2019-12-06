身邊一定有完全閒不下來的朋友，就算沒事也要幫自己找事做。對生活和工作的態度都這樣，根據星座網站分析出，這4個星座就是天生勞碌命，完全閒不下來！

年底到了，許多人都想放假休息，但身邊總有1、2個朋友吃閒不住，一定要每天忙到累死才甘心。據占星網站《星座屋》分析，這4個星座天生勞碌命，為了走向成功的道路，再累都要咬牙撐下去。

第四名：摩羯座

工作狂人摩羯座，認為天下沒有白吃的午餐，走向成功的道路必定很辛苦，因此累一點是理所當然的。

第三名：處女座

完美主義的處女座，對身邊的大小事都有著莫名的堅持，常因此把自己累死，但他們仍正向的認為，這是人生必經的過程。

第二名：金牛座

超愛面子的牛牛，屬於埋頭苦幹的類型。面對各種困難挫折時，都選擇咬牙死撐，決不輕易讓外人看見他們的弱點。

第一名：獅子座

好勝心超強的獅子座，總是一肩扛起所有事，且為了達成自己的目標，不論有多累都會硬撐下去。

(中時電子報)