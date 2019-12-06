血管彈性是判斷血管年齡的關鍵，血管一旦硬化就不可逆，而且動脈硬化會加速全身老化，甚至引發各種疾病。研究指出，透過胡桃、巧克力、豆腐等5種食物，可以維持血管健康，有助於減少心血管疾病、腦中風以及失智症風險。

比起實際年齡，其實血管年齡更重要，《早安健康》報導，日本健康網站「Macaroni」指出，壓力過大及飲食不正常都會讓血管年齡比實際年齡更高，建議日常生活中，可以透過下列5種飲食讓血管逆齡。

1.胡桃

胡桃中的α-亞麻酸，進入人體後會轉化成DHA和EPA，可降低血液中的中性脂肪和膽固醇，防止血管老化。此外，胡桃含有大量的不飽和脂肪酸，也有助於去除血中的老廢物質。

2.巧克力

根據英國亞伯丁大學研究發現，平均一天吃7~100公克巧克力的人，可降低11%心臟和血管疾病風險，而且巧克力中的多酚能促進血管擴張，不過最好選擇低醣分的黑巧克力，否則糖分過多反而有害血管健康。

3.花椰菜

花椰菜中的葉酸可分解造成動脈硬化的高半胱氨酸，另外，蘿蔔硫素還能預防心臟病與腦中風。

4.橄欖油

橄欖油的主要成分油酸能淨化血管，降低血液中的膽固醇含量，預防動脈硬化。

5.豆腐

大豆中的胜肽可預防血管老化，此外，卵磷脂能將沉積在血管中的膽固醇運到肝臟，預防動脈硬化、腦血管疾病及血管性失智症。

(中時電子報)