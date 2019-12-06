親民黨發言人于美人今日接受媒體聯訪，宣稱親民黨主席宋楚瑜非常欣賞這個郭台銘的政見，親民黨與郭台銘在政見上面已經完全統合，親民黨未來會落實郭台銘的政見，加上親民黨不分區裡面也有宣明智、劉宥彤還有蔡沁瑜，一定會好好的盯著這些福國利民的法案在立法院可以通過。

對於國民黨推出的反併吞中華民國法和民進黨推動的的反滲透法，于美人表示親民黨認為這是極端呼喚極端，她指出反滲透法裡面政治獻金、遊說、助選都有刑責，某種程度叫做只要不是自己人，通通犯法這樣的一個概念。我們有一百萬的台商在大陸經商，他們要參加很多會議並和陸方有很多往來，所以是只要不是民進黨，都要被打成叛國賊、賣台嗎？如果台商在人家的土地上面做生意，他們在講要統一的時候，台商沒有站出來反對，難道他就是賣台嗎？這怎麼做的到呢？

于美人也質疑，如果未來一筆資金用支付寶轉帳是否也犯法？所以這樣模糊空間太大，實質認定太難，讓人覺得恐怖。民進黨販賣恐懼，恐懼絕對是極權的溫床，一定要非常注意這個法。

而對於國民黨如今批評網軍，于美人表示藍營終於撿到槍，怎麼可能不開槍呢？楊蕙如一案在當時的發言是非常嚴重的誣衊跟扭曲，造成一位優秀外交官死亡，我們必須非常嚴正看待，而且她現在也被起訴了，所以此事不可以模糊，一定要追究到底。

(中時 )