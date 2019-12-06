靜宜大學「主顧聖母堂」落成，今天上午舉行剪綵啟用。（陳世宗攝）

靜宜大學「主顧聖母堂」落成，校方特舉行祝聖感恩禮儀式。（陳世宗攝）

靜宜大學「主顧聖母堂」吸引師生、遊客打卡、拍照，成為台中新地標、文化新亮點！（陳世宗攝）

靜宜大學新建「主顧聖母堂」6日落成！以「擁抱世界、萬眾合一」為設計主軸，結合魚、竹子與竹筍等意象，象徵聖經「五餅二魚」寓意及竹子的謙虛、氣節等精神；從高處俯瞰校門筆直通往教堂的路，有如「永生幸福之路」。校長唐傳義說，教堂對學校有「承先」與「啟後」重要意義，亦傳承志工靜宜及社會企業的精神。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，靜宜為主顧修女會所創辦，「主顧聖母堂」是天主的家，也是天主臨在的地方，能讓天主子民及兒女聚會，更是精神象徵所在；希望更多人在教堂體驗天主的愛，感受靈性的美，與上主有接觸及心靈的交流。

靜宜大學「主顧聖母堂」由建築師洪清安設計，教堂由四個弧形牆版結構體組成，以屋頂上方玻璃十字架連結，建築極具挑戰，當陽光透過十字玻璃進入教堂，不同角度光影的變化，代表世界不停運轉，願萬眾合一，齊聲讚美主。

教堂俯瞰有如「魚」的意象，聖經記載耶穌「五餅二魚」奇蹟；從高處俯瞰，靜宜校門到主顧聖母堂是一條筆直的路徑。耶穌說：「我是道路、真理及生命」，象徵直通教堂的正直之路、永生幸福之路。

唐傳義表示，教宗方濟各曾說，十字架是天主溫柔的印記；主顧聖母堂的屋頂是十字架，在十字光下，感受天主溫柔的愛，也能傳達給家人、朋友和社會，及獻給溫柔對待我們的人，特別謝謝每位捐助教堂的朋友，因為有您的奉獻和期許，教堂興建才能順利。

副校長溫嘉憲指出，靜宜蓋教堂前後歷經10多年，期間遭遇山坡地水土保持、建築設計、施工及預算等許多問題；感謝建築師、勝緯營造及靜宜同仁的協助，讓教堂順利完工。

教廷駐華代辦佳安道蒙席表示，大學是求學、求智慧的場域，到教堂則能找到智慧、得到智慧；教堂也是耶穌傳道的地方，可接近真理。恭喜靜宜大學「主顧聖母堂」落成，特別帶來教廷的祝福給靜宜大學、主顧修女會、所有教友及師生，並邀請大家常到教堂，學習書中沒有的智慧。

美國主顧修女會總會長黎明修女（Sr. Dawn Tomaszewski）說，靜宜「主顧聖母堂」的落成是慶祝「主顧修女會」在亞洲福傳一百週年最好的紀念。感謝學校將主顧修女會的十字架榮掛在教堂，也象徵主顧修女會的精神，及靜宜創辦人「蓋夏姆姆」，全心信賴天主照顧不朽的鐵證。

配合教堂落成，靜宜大學並舉辦「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展！靜宜主秘簡義信表示，洪易作品融入童玩及當地符號，以不鏽鋼及烤漆打造，這次展出六件作品都是動物，取名「動物來朝聖」，希望透過活潑藝術作品，引領民眾走入靜宜校園及「主顧聖母堂」，展期至明年2月13日。

(中時 )