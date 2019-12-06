禾伸堂（3026）自結11月合併營收約為新台幣13.69億元，較上月減少2.03％，累計前11月合併營收約為135.98億元，較去年同期減少12.2％。

禾伸堂表示，第四季被動元件急單延續拉貨力道，因此工廠稼動率穩定提升中，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(工商 )

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