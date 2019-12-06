蕭敬騰（老蕭）所屬的獅子LION日前推出新專輯《美麗、醜與我》，近期斥資百萬在華山文創園區斥資百萬搭建「LION POP-UP STUDIO」展覽；今出席揭幕活動，提到高以翔之前錄製浙江衛視《追我吧》不幸猝逝，老蕭表示非常不捨：「這樣的事情沒有人希望發生，我很不會跟大家聊這麼細的事，他的家人、大家都很難過，今年我剛跟他打完公益籃球賽，他很親切、人很好，又高又帥，就是不捨，要珍惜身邊一切，珍惜每分每秒，珍惜自己還能說話、努力的每一刻。」

老蕭曾參加該節目錄影二次，其中一個要爬上二十幾層樓高，再從大樓上滑過去另一棟大樓的遊戲，有恐高症的老蕭說：「這是我不想做的事，所以我沒有參與！」透露錄影時間長，加上天氣問題、錄製又在凌晨，在沒熱身情況下確實很吃力，「不是平靜享受運動而是競賽，比平時運動模式更激烈，我自己參與的感想，跑步是最辛苦的」；老蕭的經紀人Summer透露老蕭與該節目簽約時有明確表示，任何項目無法接受的遊戲項目可以不參加、不履行。

提到前同門歌手謝和弦吸毒一事，老蕭表示有聽說這件事，對於謝的老婆舉發自己老公吸毒給予肯定，老蕭說：「他應該要謝謝他老婆，老婆勇敢地修正他，因為他們很恩愛，我跟和弦也有些交情，可能他認為沒做什麼（違法），但我不知道他是什麼心態，雖然大麻在有些地方是合法的，但在台灣不合法，你在哪邊就要遵守人家家裡的規則，在這塊土地不能使用就不要使用，所以他老婆做的是對的。」

推出新專輯後，歌迷期待老蕭再回台北舉辦演唱會，對於很多大牌歌手都沒申請到明年小巨蛋檔期，老蕭說：「巨蛋肯定難申請，一年只有幾周，一個秀最少就要一周的時間，要搭台、演出、拆台，台北又這麼多秀，容納人數又不多，本來就很緊。」周杰倫日前為了沒申請到小巨蛋檔期不開，有沒有安慰周董？老蕭說：「他氣一下就過了，OK啦！」獅子這次發片何時辦演唱會？老蕭透露明年下半年將再度攻蛋，搞笑表示自己因為有申請到小巨蛋檔期所以不會發脾氣，「不然邀請哥哥（周董）一起來唱」。

(中時 )