「卡神」楊蕙如案持續延燒。今日上午11點韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、發言人何庭歡召開記者會。痛批中央廣播電台拿中央預算，刻意打擊國民黨總統候選人韓國瑜，韓黑新聞都會下廣告推播，對此，央廣下午發出聲明，指出投放廣告皆多為專題，並未針對特定陣營編列預算，回擊韓陣營「斷章取義」，不過聲明稿中點出「花了新台幣1185元推播相關新聞」。

韓國瑜競選辦公室在國民黨中央黨部召開「楊蕙如們？!黑韓網軍現形 抓到了！人民納稅錢拿來推播磨黑韓新聞」記者會。（趙雙傑攝）

央廣聲明，針對2020總統大選，中央廣播電台新聞部自11月起，共推出8篇專題報導，其中3篇談論蔡英文，3篇談論韓國瑜，2篇談論宋楚瑜。

包括11月8日「抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢」、「聚焦2020／學生看韓國瑜青年政見 彩蛋還是空包彈？」、11月11日「聚焦2020／「終局之戰」挑戰藍綠 宋參選傷了誰？」、「聚焦2020／「國政配」亮好牌？ 學者：加分但有限」、11月17日「聚焦2020／英德配終登場 學者：選情大加分選後有隱憂」、11月22日「聚焦2020／宋余配相輔相成攻行銷 盼拉抬親民黨選情」、11月22日「聚焦2020／國政配陷發言爭議 互補搭檔能力挽狂瀾？」、11月22日「聚焦2020／擺脫九合一敗選陰霾 「英德」老搭檔須展新意」。

央廣表示，此8篇專題報導，央廣皆投放FB廣告，以擴大閱聽層面。經過FB的審核機制，有3篇准予投放廣告，共支付美金39.51元（折合新台幣1,185元）。央廣秉持新聞專業、平衡報導，亦盼各方持平檢視央廣對選舉新聞之處理，還給媒體無懼外界壓力的工作空間。

(中時 )