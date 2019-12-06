政治大學韓文系的韓籍助理教授朴在慶被女學生指控性騷擾，台北地院將他判刑1年2、可易科罰金，還須各賠償女學生50萬、30萬元；外界質疑高院未對朴在慶境管，他已離台落跑，外界擔心求償無門，但高院指出判決確定仍可強制執行。

高院表示，依韓國民事訴訟法關於外國法院確定判決效力之審認標準，與我們的民事訴訟法規定相當，基於國際間司法權相互尊重及禮讓原則，應可相互承認，遭性騷擾的女學生未來取得勝訴確定判決部分，應可在韓國向朴在慶之財產強制執行。

台北地院將朴在慶判處1年2月徒刑、可易科罰金，他不服提上訴，高院今年2月15日收案，5月行準備程序時朴在慶有準時出庭，但10月開庭他未出庭；由於一審對他限制出境、出海期限只到今年4月7日，讓外界懷疑他逃避審判落跑。

高院表示，明年2月再開庭時，如果朴在慶無正當理由未到庭，高院可依法對他發布通緝。

朴在慶被控對2名女學生8次性騷擾，遭北院各判刑3月、合併執行1年2月、得易科罰金，目前高院審理中；民事求償部分，北院判決朴在慶須各應賠償2名女學生50萬、30萬元。

(中時 )