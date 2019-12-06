藝人謝和弦昨晚遭老婆「扣嫂」Keanna檢舉呼麻，今上午9時許從海山分局移送新北地檢署複訊，不過竟有不少年輕粉絲為見上偶像一面，一早就在地檢署偵查大樓外頭守候，見謝和弦一出現馬上拿出手機拍攝錄影，彷彿另類粉絲見面會。

檢方下午2時許複訊後，依違反毒品防制條例裁定謝和弦以3萬元交保，由南華高中校長莊惠安趕赴現場辦理交保手續；謝和弦獲釋後不斷向在場媒體及粉絲道謝，「謝謝大家，辛苦了，站這麼久、等這麼久，真的不好意思」，媒體追問是否有話向社會大眾說明，謝和弦僅再次重申「我愛台灣」。

(中時 )