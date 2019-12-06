謝和弦呼麻遭逮 竟有粉絲守候地檢署搶拍照 15:402019/12/06 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 藝人謝和弦昨晚遭老婆「扣嫂」Keanna檢舉呼麻，今上午9時許從海山分局移送新北地檢署複訊。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藝人謝和弦昨晚遭老婆「扣嫂」Keanna檢舉呼麻，今上午9時許從海山分局移送新北地檢署複訊，不過竟有不少年輕粉絲為見上偶像一面，一早就在地檢署偵查大樓外頭守候，見謝和弦一出現馬上拿出手機拍攝錄影，彷彿另類粉絲見面會。 檢方下午2時許複訊後，依違反毒品防制條例裁定謝和弦以3萬元交保，由南華高中校長莊惠安趕赴現場辦理交保手續；謝和弦獲釋後不斷向在場媒體及粉絲道謝，「謝謝大家，辛苦了，站這麼久、等這麼久，真的不好意思」，媒體追問是否有話向社會大眾說明，謝和弦僅再次重申「我愛台灣」。 (中時 ) #謝和弦 #地檢署 #複訊 #粉絲 #扣嫂 #Keanna 也許您會感興趣 推薦閱讀 地檢署旁潑酸 恐怖情人稱找不到律師 14:282019/12/04 社會 謝和弦涉嫌持有大麻 今晚遭警逮捕 21:392019/12/05 社會 諷刺！謝和弦呼麻被捕前 才在PO文挺小英 22:412019/12/05 娛樂 謝和弦被捕前「帶妹開房合唱」 女主角疑直播主 08:092019/12/06 娛樂 超打臉！曬感謝狀炫「壞竹出好筍」謝和弦隔天涉呼麻被捕 09:022019/12/06 娛樂 謝和弦涉吸大麻 面帶笑容移送新北檢 10:362019/12/06 社會 謝和弦高調帶妹開房後...混血妻痛哭檢舉涉毒！心碎切割尪 10:592019/12/06 娛樂 謝和弦吸毒竟是老婆報警逮人 名嘴曝：醋勁大發？ 11:442019/12/06 娛樂 謝和弦早預告婚姻危機 嗆妻「智障結什麼婚互看臉色」 13:582019/12/06 娛樂 謝和弦苦等4小時 竟是「他」來地檢署幫交保 14:412019/12/06 社會 娛樂熱門新聞 昔台語一線小生病逝安養院！生前晚景淒涼 連喪葬費都嘸... - 娛樂 慘遭綠委羞辱後 館長陳之漢終於崩潰了 - 娛樂 謝和弦高調帶妹開房後...混血妻痛哭檢舉涉毒！心碎切割尪 - 娛樂 雪莉前隊友放下矜持…毛衣釦子全開 裡頭啥都沒穿！ - 日韓 謝和弦被捕前「帶妹開房合唱」 女主角疑直播主 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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