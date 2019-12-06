台中市府針對中火水汙染超標，更重罰近億元，促使中火加強降載減排，單今年11月中火發電量就較去年同期減少近六成。（黃國峰攝）

雖然台電聲稱中火非空汙元凶，但台中市府以數字會說話，針對中火水汙染超標，重罰近億元，促使中火加強降載減排，11月中火發電量就較去年同期減少近六成，1至11月PM2.5細懸浮微粒僅17.8微克，創下歷年新低。

市府強調，空汙季來臨，市府對於違法工廠祭出「直接開罰、加倍處罰」政策，根據環保署空品監測數據，台中市今年1至11月PM2.5均值17.8微克，較去年同期降低1.2微克，空品不良天數較去年同期減少13天，雙雙創下歷年新低。

環保局舉今年11月，PM2.5均值為18.48微克，相較去年同期21.2微克，大幅改善2.72微克，市府推測原因為中火為改善廢水超標，從源頭減少機組發電，根據統計，中火今年11月相較去年同期減少58％發電量，換算讓中部地區空品改善達13％。

市府打擊空汙，不僅針對中火，更全面從固定、逸散、移動三大汙染源著手，固定源管制方面，今年1至11月，市府針對工廠空汙展開34次稽查，查獲違反環保法令案件37案次，處分金額為8917萬2000元。

移動源方面，市府建置電動公車，全市數量從102年10輛提升至今年10月底共182輛，數量成長17倍以上；柴油車汰舊換新補助，執行量也是全國第一，降低車輛汙染排放。

散源管制加強宣導紙錢集中燒，今年1至10月共收運紙錢約3400多公噸，歷年同期最多；另為方便市民掌握即時空品訊息，環保局鎖定各大工業區布建511組「微型感測器」，民眾可隨時透過手機或電腦，至「空氣網」查詢感測器數據，做好自我防護。

(中時 )