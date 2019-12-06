謝和弦昨(5日)驚傳在老婆Keanna舉報下二度呼麻被逮，稍早他被移送新北地檢署複訊，最後諭令3萬元交保，由南華高中校長莊惠安出面完成相關手續。媒體報導，謝和弦稍早返家後不改大砲本色，被問是否是民眾黨黨員？謝和弦語出驚人嗆：「柯文哲沒LP」。

謝和弦2012年曾在臉書自曝呼麻，之後到案配合警方調查，藥檢也呈現陽性反應，隔月他貼出道歉文，但嗆辣舉止不改，先指演藝圈大哥拐騙少女，之後又對吳宗憲道歉，還自曝高中時被陳奕睡了女友，譙對方老二小，今年初才曬照宣布和解，並寫下：「我們沒事了，不都為女人，江山不要了。」

雖然舉止一度令人憂心，2016年謝和弦開心宣布和老婆Keanna結婚，表示因為太太的愛和不離不棄，讓他有勇氣逐步走出陰影，未料今卻爆出疑和直播主開房、被太太大義滅親舉發涉毒，稍早謝和弦步出地檢署，被問此事說：「看你們怎麼看囉，我覺得沒有問題啊，我還是過得很快樂，這是我的家事，不需要跟大家交代。」

據《ETtoday新聞雲》報導，謝和弦剛剛一抵達家門就再度脫掉上衣，不畏戶外低溫濕冷寒風，詢問他還有沒有想說的話？謝和弦先說：「台灣要贏，蔡英文要贏」，提到民眾黨黨員身分，他又說：「柯文哲沒LP」，令眾人傻眼。

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(中時電子報)