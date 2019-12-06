蔡英文總統「論文門」爭議未止！美國台裔教授林環牆和資深媒體人彭文正等人追查「論文門多時」，但蔡英文始終不願正面處理論文問題。引起外界諸多質疑。林環牆發起網路投票，至5日截止為止共有6.6萬人投票。網友看到投票結果，紛紛表示「投票的人真多，可見蔡真的沒論文沒學位！」「論文封存是怕被查？」。

對於28日立法院舉行蔡英文論文門公聽會，正式讓這個事件登上台灣的國會殿堂。林環牆11月29日上午在臉書以「您相信蔡英文有倫敦政經學院的博士學位嗎？」為題發起投票。截至昨(5日)截止，共有6.6萬名網友投票，投票結果顯示，有76%網友認為「不相信學位存在」，約占5萬名網友，另有24%網友相信蔡有「學位」，約占1.6萬名網友。

網友除了投票也紛紛留言，「有學位就簡單，拿出畢業證書、論文，如此簡單而已」、「論文還封存，這告訴台灣人民她在說謊不需要查證。」、「蔡絕沒有真正的畢業證書和論文！不然怎會變成國家機密？」、「因爲說謊不敢公諸於世」、「總統府現代版指鹿為馬」。

但也有網友認為「這個投票結果告訴大家，台灣人真的太無知了，寧可相信騙子一張嘴，不願相信證據在眼前」。

(中時電子報)