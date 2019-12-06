為讓學生吃得健康又營養，嘉義縣永慶高中特別向新港鄉農會採贈有媽祖加持的「黑娘媽黑豆漿」做為孩子營養補充品。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

為讓學生吃得健康又營養，嘉義縣永慶高中特別向新港鄉農會採贈有媽祖加持的「黑娘媽黑豆漿」做為孩子營養補充品。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

為讓學生吃得健康又營養，嘉義縣永慶高中特別向新港鄉農會採贈有媽祖加持的「黑娘媽黑豆漿」做為孩子營養補充品，永慶高中校長蘇淵源指出，黑娘媽黑豆漿所使用的食材都是在地小農有機栽培，學校用營養午餐盈餘幫孩子加菜，除了讓孩子的學習和成長加分，也符合環保健康概念。

自12月起，永慶高中利用營養午餐的盈餘特別採購「黑娘媽黑豆漿」，每周三師生除了廚房準備的3菜1湯，人手一瓶黑豆漿，在寒風陣陣的季節，喝起來特別溫暖，許多人喝完直呼好想再來一瓶。

蘇淵源說，學校營養午餐經營良善，午餐費有一些盈餘，為了多照顧孩子的健康，才會採購在地的優質農特產品，補充營養之餘，也希望藉此讓學生了解家鄉的農產與文化，進而培養愛鄉的在地情懷，建立對家鄉的在地認同。

永慶高中對食品安全、環境衛生的把關特別重視，每天營養午餐食材一定採用國產在地可溯源食材，符合政府「三章一Q」規定，意即所有食材必須是具有產銷履歷的台灣有機農產品，且擁有CAS合格標章的食材才採購，同時還要有QR Code可以追溯生產者。至於新港農會出品的「黑娘媽黑豆漿」，所選用的食材為非基因改造的黑豆，是在地小農的有機栽培，蘇淵源指出，學校千挑萬選，也是表達對在地農業支持。

(中時 )