羅伊·羅賓遜(Roy Robinson)在接受WPBF採訪時表示，當他正在一次探望家人的旅途中時，他的Apple Watch上出現了一條通知，上面寫著「您有心房顫動症狀」。通知警告繼續約每小時響一次。 心房顫動是一種不規則的心率，通常表現為心律不齊，可能導致心力衰竭或中風。 當羅賓遜在其孫女所在的學校上了爬了三層樓後感到氣喘吁吁時，Apple Watch便發出了第一個警告。通知持續了一整天，但是當羅賓遜躺在沙發上，Apple Watch再次響起了心房顫動警報時，他和家人決定前往醫院進行檢查。

羅賓遜表示：「我不知道什麼是心房顫動。」 在第六次警報響起之後，羅賓遜在Google搜索中搜索了「心房顫動」，並在感恩節晚宴結束後前往約翰·霍普金斯醫院。

「我們出現在醫院後，他們問，你為什麼在這裡？」 我說我的手錶說我有心房顫動症狀，」羅賓遜表示。「所以他讓我進行心電圖檢查，在看了心電圖約30秒鐘之後，他說：『我們證實了這件事』。」許多醫生、實習生、居民和護士在羅賓遜住院期間來看望他，說他們想看看「被Apple Watch挽救的傢伙」。

羅賓遜表示：「我不確定它是否拯救了我的性命，但它肯定會幫助我。」

自2018年將自動房顫檢測功能加入到設備以來，Apple Watch便挽救了多條生命。該系統通過使用可穿戴設備背面嵌入的專用傳感器定期監視用戶的心律來工作。

蘋果將繼續構建Apple Watch的健康工具套件，該設備的最新版本擁有單導聯心電圖，可以更好地檢測不規則的心律。

(中時電子報)