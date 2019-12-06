蘆竹區海港路與源福二街口的路面崩塌，目前道路封閉，請民眾多加注意。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹區海港路與源福二街口的路面崩塌，目前道路封閉，請民眾多加注意。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹區海港路與源福二街口的路面崩塌，目前道路封閉，請民眾多加注意。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹區海港路與源福二街口的路面崩塌，目前道路封閉，請民眾多加注意。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹區海港路與源福二街口的路面崩塌，目前道路封閉，請民眾多加注意。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

路面坍塌！蘆竹區海港路與源福二街口的路面，6日深夜1點多，連同一旁的溪水水泥護欄突然崩塌，長約20公尺，寬約2公尺路面消失，蘆竹區長蔡志揚表示，已通報市府水務局辦理緊急處理，區公所工務課課長蕭宗璿說，初步研判是護岸老舊、有裂縫，再加上近期雨勢不斷，加快掏空導致坍塌，目前警方進行交管，民眾要多注意行車安全。

由於目前風雨仍不斷，不易進行搶修，區公所表是，等待天氣許可後會立即修復護岸，警方配合加強夜間警示。

現場可以看見，道路崩塌連樹木都傾倒在溪水中，由於雨夜燈光昏暗，蘆竹警方擔心經過的人車會發生意外，冒著傾盆大雨趕緊拉起封鎖線，並擺設交通錐及警示燈，以提醒用路人注意避開。

蘆竹分局外社派出所長蔡至誠表示，員警獲報到達現場後，發現路面破了一個大洞，溪旁邊坡的1棵樹木也傾倒在溪水中。由於雨夜燈光昏暗，員警擔心經過的人車會發生意外，因此冒著傾盆大雨趕緊拉起了封鎖線，並擺設交通錐及警示燈，目前該路段持續封閉，並已通報市府水務局派員緊急搶修，蘆竹分局呼籲用路人行經該路段時，務必小心注意。

(中時 )