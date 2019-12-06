玉山銀行5日舉行緬甸仰光分行擴大經營祈福儀式及開業三週年感恩晚宴，展現深耕緬甸決心。玉山創辦人黃永仁董事長、玉山銀行曾國烈董事長、黃男州總經理親自率領主管同仁前往祝賀，緬甸駐台代表Dr. Myo Thet、駐緬甸台北經濟文化辦事處代表張俊福及台、緬重要企業代表均親臨表達祝賀，晚宴由玉山合唱團開場，用歌聲獻上最誠摯的祝福與感謝，現場氣氛溫馨感人。 玉山仰光分行為緬甸唯一台資銀行，自2016年11月開業以來，除提供當地台商及外資企業優質的金融服務外，亦重視在地化經營，本次藉由三週年感恩活動之際，舉行「反洗錢及打擊資恐」研討會，與當地主管機關及金融同業分享防制洗錢最新國際趨勢，現場交流熱烈。

此外，玉山銀行也秉持長期深耕的精神，2018年與緬甸國立管理學院(National Management Degree College)簽訂產學合作協議書，協助培育緬甸金融人才。透過與當地金融機構建立良好互動及回饋當地社會，玉山於緬甸樹立優質服務及創新的品牌形象，獲得當地主管機關及顧客青睞。

玉山在海外9個國家地區設立28個海外據點，在東協市場除緬甸仰光分行，設有柬埔寨UCB子行、新加坡分行、越南同奈分行、越南河內代表處，透過完整的服務網絡，結合專業且客製化的跨境金融服務，滿足台商及外資企業在東協市場發展之貿易融資、資金調度與投資等需求，成為顧客前進亞太的靠山。

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