東勢林管處說，合歡山於6日下午3點開始降下雪。（合歡山玩雪團副團長江文正 提供／張晉銘南投傳真）。

終於下雪了！受到東北季風影響，加上南方雲系帶來水氣，東勢林管處說，合歡山於6日下午3點開始降下雪，讓等待已久的民眾欣喜若狂。

事實上，根據原本中央氣象局的預報說明，5日和6日持續受東北季風影響及南方雲系北移，各地降雨機率高，同時若這段時間的溫度與水氣配合，3000公尺以上的高山，將有機會出現下雪，其中又以6日的機率較高，該日天氣預報也出現下雪或降雨的符號，當時讓民眾相當期待。

東勢林管處表示，合歡山分別在下午1點30分和2點50分下了兩場5-10分鐘冰霰，之後大約下午3點，天空開始降下細雪。現場等待的民眾則興奮不已，如願欣賞到雪國景色。

埔里段指出，因應合歡山氣溫今（6）晚持續下探，本段預計今晚7點至隔日早上7點針對台14甲翠峰至大禹嶺（18～41.5k）路段辦理預警性封閉道路，後續將辦理縱、橫向相關聯繫通報。

(中時 )