雙城確定以2年2000萬美元簽回了先發投手皮內達(Michael Pineda)，他是大聯盟官網排名前10位的先發投手，曾效力洋基4年，上季才來到雙城。今年自責分率4.01比洋基時期更好，但9月時藥檢沒過關，被禁賽60場，季後賽報銷而無緣對決洋基，最後雙城在美聯系列賽被洋基淘汰。

以皮內達的效能(勝利貢獻值2.7)這個價錢算是便宜，而且他明年還有39場禁賽，這期間可以不必支付他薪資。皮內達2017年在洋基報銷，去年動了韌帶置換手術沒上場，今年大復活，雙城當初兩年1000萬美元「折扣價」簽下他成功獲得回報。在被禁賽之前的14場球，皮內達摘下10勝與2.96自責分率，他使用的違禁藥物並非強化體能藥物(是用來減重的)，禁賽減輕為60場。

雙城是百勝球隊，若無必要也不想拆散陣容，他們已經重簽了表現優異的先發投手歐多瑞茲(Jake Odorizzi)。雙城今年刷新大聯盟全壘打紀錄，但是投手不強，預估他們還會再買進1位先發投手。

(中時電子報)