交通部航港局今（6）日表示，今年投入近3,000萬元，10月於苗栗後龍、嘉義布袋港，建置完成2座差分全球導航衛星系統(DGNSS)站，每站涵蓋範圍為100海浬，擴及台灣沿海及臺、澎、金、馬地區，精度誤差在2公尺範圍內，將可提供船舶精確定位服務，且為全臺首座。航港局說，將可提升海上船舶航行安全，有助於台灣接軌國際，加強海事領域與國際鏈結。

航港局指出，差分全球定位系統是將訊號透過衛星計算處理，校正船舶位置誤差，進而提高船舶定位精度的一種技術，將DGNSS站100海浬內船舶計算定位並廣播，讓涵蓋範圍內船舶清楚知道確切位置，便能評估與岸邊或是海上障礙物相對位置，避免因船位誤差造成碰撞風險，另在海上船舶遇險或海難案件發生時，提供精確事件發生準確位置，對於執行搜救任務及救援效率，有相當大幫助。

航港局表示，已建置及整合完成49座船舶自動辨識系統(AIS)系統，並攜手與氣象局共同開發AIS岸台廣播海氣象資料等重點業務，現在又完成全台唯一DGNSS建置，目前已經完成測試運轉，將進入試營運階段，預計明（2020）年1月起正式上線提供服務，未來將透過AIS及DGNSS雙系統輔助，提供多元化海事服務及保障航行安全。

(工商 )