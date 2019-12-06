宏達電宣布推出全球首款無線跨平台內容串流模式VIVEPORT串流Beta版服務，將PC端的VR內容無縫串流至支援6DoF的一體機與可驅動VR內容的電腦，連接至同一WiFi網路便可一鍵啟動該功能，可使用2,000多款宏達電VR內容平台VIVEPORT的內容，其中包括超過300款的VIVE Wave平台內容，以及成千上萬款來自於其他PC VR內平台的內容。
宏達電表示，目前Beta版服務僅先免費屬於訂閱VIVEPORT Infinity的宏達電一體機VIVE Focus Plus用戶，未來將陸續開放給搭載VIVE Wave平台的六自由度（6DoF）單機VR設備。
VIVEPORT Infinity為全球首個VR無限訂閱服務，費用為每月419元，年約用戶費用約為每月289元，VIVE Focus Plus用可透過內建的串流功能跨平台體驗PC VR內容，另外，用在其他PC VR內容平台下載的PC VR內容，也可透過VIVEPORT串流功能在一體機上體驗。
(工商 )
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