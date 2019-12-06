台中市議員黃守達等在6日總質詢指出，現台中舊市區公有合格演藝廳數量稀少，其中中山堂適逢8個月期的整修，中興堂又無限期暫停受理檔期，許多管弦樂團表演無處可去，簡直是「藝文寒冬」，文化局應嚴正看待此事，認真考慮是否著手接管中興堂。

市長盧秀燕表示，市府重視藝文團體發展，盡全力提供高品質的表演場地，為加速中山堂整修，市府已爭取到文化部前瞻預算補助5418萬元，加上市府自籌款3612萬元，已於今年10月至明年6月閉館施工，打造中山堂成為現代化的綜合演藝場館。

黃守達指出，現舊市區的合格演藝廳僅有歌劇院、中山堂、中興堂、惠蓀堂。歌劇院場地出借規定嚴格複雜，要租借難度不小，而惠蓀堂規模較大，不計押金清潔費等，一次出租金額近10萬元，規模不大的演出團體難以負荷。場地規模較適合一般演出團體的中山堂，從今年10月14日到明年6月30日都因整修暫停受理報名；而中興堂卻是無限期暫停受理租借，何時才能回復？得到的回應都是「不知道，沒有計畫。」

黃守達表示，中興堂與中山堂的狀況，讓整體可演出場次大減400場以上，十分不利市區藝文環境的發展。交通因素也會讓表演集客不易，增加演出成本；中興堂目前由台體大代管，但台體大非專業場館營運單位，加上之前連連發生的設備出包事件，顯然難以繼續管理。

黃守達說，市區內的專業表演場地難尋，現有的專業場館就應該好好珍惜，「重文創、搭平台、接地氣、文化財」既然是盧秀燕市長的文化政策，不管是向中央爭取接管，或媒合企業來接手，市政府都應積極介入處理，給市民更多優質的藝文資源。

文化局指出，中山堂整修包括老舊線路更換、消防設備更新、增設無障礙設施、懸吊系統改為電腦桿系統、音響設備更新、改善廁所通風及排水、走道拓寬等，完工後將可提升觀眾觀賞體驗，增加表演團隊演出品質。整修期間，全市仍有新民、民德高中等學校場地，以及洲際棒球場迷你蛋3樓等場館等，可供表演團體使用，盼邀請更多藝術團隊到台中。

(中時 )