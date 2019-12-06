中天、中視12月31日昍間將獨家轉播在高雄夢時代舉行的「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」，今天（12月6日）公布超豪華表演卡司，除了由曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜等4人聯手主持，金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，還有天后丁噹、女神安心亞以及睽違3年再合體的「老鷹三少」畢書盡、陳彥允、李玉璽，以《天后》一曲走紅的陳勢安等人。

擔任開場的「老鷹三少」畢書盡、陳彥允、李玉璽今年陸續發表新作品，也合體發表新歌，因此，粉絲在高雄的跨年派對會場上，不僅可以聽到3人接力開唱，表演今年的新作品外，還有3人一起合唱新曲。

蕭敬騰、林宥嘉擔任首席導師的《聲林之王》， 今年第2季開播以來話題不斷，11月甫出爐的冠軍李艾薇確定到場獻唱。她曾被飛行導師陶喆誇讚是「女版蕭敬騰」，具爆發力的演出讓導師大感驚艷。

至於《聲林之王》第一季人氣選手Gail、鄭可強也確定出席；來自泰國的神童Gail演唱《心花開》的影片，入選YouTube今年台灣年度熱門影片第5名，清亮甜美的嗓音及超萌外表，讓人看得目不轉睛；蕭敬騰同門的小宇（宋念宇）、劉艾立也將確定與師兄老蕭到高雄，陪粉絲一起跨年。

「金曲歌王」李玖哲出道16年，以獨特的嗓音征服眾人的心，跨年晚會當天將演唱多首膾炙人口的經典歌曲，要將跨年現場變成大型KTV。

從日本出道，甫推出全創作華語EP的新人男團「Noovy」，演唱及創作實力備受肯定，以及剛發新歌的創作歌手李建軒，都將到場演唱熱門歌曲，嗨翻全場。

「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」12月31日於高雄時代大道熱鬧登場。晚會將於中天綜合台36頻道、中天電視YouTube、中時電子報APP、中天快點TV粉絲團晚間7點同步直播，中視晚間8點播出，更多即時資訊及內容敬請鎖定「中天綜藝攏底家」粉絲專頁。

(旺報 )