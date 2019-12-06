台中市長盧秀燕表示，可以研議將路燈變成捐款挹注電費與維修費用，點光明燈取名孝順燈或愛心燈，照亮用路人回家的路也很有意義。（盧金足攝）

台市議員張玉嬿、謝志忠6日在市議會質詢時建議LED路燈朝向「智慧路燈」進行規劃。市長盧秀燕6日表示，全市約20萬3000多盞路燈，包括12萬多盞LED節能路燈、8萬多盞高壓鈉燈，水湳2000多盞智慧路燈，其中12萬多盞LED節能路燈，每年節省8000多萬元電費，未來全面汰換LED節能路燈後，可省下1億多元電費，減碳排3萬3000噸，以後也可研議將路燈變成捐款挹注電費與維修費用，點光明燈取名孝順燈或愛心燈，照亮用路人回家的路也很有意義。

台市推動老舊路燈汰換LED路燈未竟全功，張玉嬿、謝志忠質詢指出，全市4成傳統路燈穿插其間，民眾抱怨明暗不一、易生危險，要求全面下架，運用省下的電費及維修費，將傳統路燈換裝為智慧路燈，節能減碳又可發展5G，推動智慧城市發展。

張玉嬿指出，市府2016年推動水銀路燈汰換成LED節能路燈至今，全市20萬3000盞路燈，有12萬餘盞傳統路燈順利換裝，第一階段完工到現在2年多，民眾感受戶外夜間變亮，普遍肯定LED路燈有助減少光汙染，防止眩光散射。

但全市20萬3000盞路燈，其中鈉燈約7萬盞，加上其他傳統路燈約8萬多盞、40％，換了水銀燈卻不換鈉燈，常常可見鈉燈和LED路燈各在一邊，明暗不一，對視力不佳民眾有安全威脅，而且鈉燈後續廢品處理對環境汙染大。

謝志忠、張玉嬿強調，老舊路燈汰換LED路燈後，每年節省1億元電費，減少3萬3000公噸二氧化碳排放量，建議市府引進PFI民間融資提案制度，下架傳統路燈，以年度節省的電費及維護費用，將傳統路燈換裝為智慧路燈，也不會增加市府財政開支。

謝志忠說，路燈數量多、範圍廣佈，最新的智慧路燈不僅主動監控、即時維修，還具備5G、物聯網等載體的發展潛力，台中市比新北、桃園晚推動，要做就做最新的，直接發展智慧路燈，推動智慧城市發展，以用路人角度思考路燈配置使用情形，先依地方需求調整，別再讓高壓鈉燈或LED燈參差不齊。

建設局長陳大田表示，台中市共約20萬3000盞路燈，包括12萬多盞LED節能路燈、8萬多盞高壓鈉燈，以及水湳約2000多盞智慧路燈，其中12萬多盞LED節能路燈，每年節省8000多萬元電費，未來全面汰換LED節能路燈後，可省下1億多元電費，減少碳排3萬3千噸。

陳大田強調，路燈具有數量多、範圍廣等優勢，具有作為5G、物聯網等載體的潛力，因此市府除路燈換裝外，也將一併評估各項智慧共桿項目，全力推動智慧城市發展。

(中時 )