北捷取消使用電子票證享票價8折的齊頭式優惠，改推忠誠回饋，搭乘次數越多想越多折扣，北捷公司6日在交通委員預算審議上提出新的票價優惠方案，提供通勤通學族更多折扣，一個月搭30次的通勤常客，可享有20％的現金回饋，若超過51次可以享30％的現金回饋，高達7折的優惠，最快過年後上路。

北捷總經理顏邦傑表示，定期票、敬老票、兒童票轉乘優惠維持不變，為了彌補公共運輸定期票僅能照顧搭乘距離遠、每月支出金額高的缺口，因此提供捷運常客通勤族，比8折更好的優惠。透過電子票證本身有電子記憶功能，紀錄旅客搭乘行為，以一個月為原則，搭超過30次會有現金回饋20％，若超過51次可以享30％的現金回饋，高達7折的優惠，一個上班族22天左右，加上偶爾晚上參加聚會，達到50次並不困難。

北捷強調，目前每天約有220萬人次搭乘，若持電子票證票價打8折，估一年少收票30億元，依旅次提供優惠較公平合理，折數從沒有優惠，到票價打7折都有，新制預估年營收可以增加大約3億元。

(中時 )