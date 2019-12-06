針對自由時報今日報導高雄銀行對於薪資報酬委員會中所擬具之資深退休人員比照其他泛公股銀行辦理優惠存款專案一事，經與會委員表示「不符一般社會期待」，乃由薪酬委員會自行撤案。高雄銀行今天下午發表聲明，駁斥不實報導，部分內容與事實有利率方面的重大落差。

高雄銀行表示，按本行基於公司治理，自本(108)年初起，即已對全盤人事制度進行總檢討並逐步進行改革，議題包含升遷考核、人員配置、績效考核、退休撫卹資遣及福利待遇等項目，而有關退休人員優惠存款方案僅係其中一項。

高雄銀提到，本次所擬具之資深人員優惠存款專案，僅係單純基於照顧退休人員而規劃，並無任何政治或選舉之考量，且所研擬之優惠措施亦比照其他泛公股銀行水準，即以3年期定儲機動利率(約1.13％)＋3％，為4.13％。

高雄銀認為，自由時報所報導之13％存款利率乙事，與事實有所出入，請外界毋須做過多聯想。對於此次不實的報導，沒有查證本行發言人，造成誤解，深表遺憾。

高雄銀行也強調，該案業經本行薪酬委員會討論後同意由本行自行撤案。

(中時 )