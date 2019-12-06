火腿與有大聯盟資歷的前巨人洋砲比拉努耶瓦(Christian Villanueva)簽約，希望倚重他的火力提升團隊打擊，比拉努耶瓦預計未來會固定守三壘，日媒《報知體育》分析，如此一來王柏融就要與火腿非常看重的潛力新星清宮幸太郎競爭指定打擊(DH)的位置。

今年火腿打擊不振，整季全壘打數僅93支，不僅是洋聯唯一沒破百，更與洋聯最多轟的軟銀差距多達90轟，幾乎一半的差距。而比拉努耶瓦雖今年在巨人僅繳出8轟的成績，不過火腿看中他過去在大聯盟也曾有單季20轟的表現，仍對他非常期待。

比拉努耶瓦除了補上火腿長打火力不足問題，另一個重點是能成為固定三壘手，火腿今年有多達6名選手守過三壘，包含明星選手近藤健介，不過卻一直沒有固定人選。若未來比拉努耶瓦扛下三壘位置，近藤健介回到熟悉的左外野，屆時將影響到同樣守左外野的王柏融出賽機會。

《報知體育》專跑火腿隊新聞的記者小島和之分析，比拉努耶瓦加入後，有望組成1到7棒都有強大破壞能力的先發打序，屆時王柏融會與清宮幸太郎競爭指定打擊，代表王柏融的潛在競爭對手就是清宮，表現要比對方好，才能獲得更多出賽機會。

(中時 )