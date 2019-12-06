在親民黨、民眾黨雙押寶的鴻海創辦人郭台銘，近期政策理念與民眾黨漸漸有落差，民眾黨不排除與郭台銘漸行漸遠。永齡基金會執行長劉宥彤傳出昨直接在臉書表示，要把高虹安從民眾黨搶回來，郭柯關係降到冰點。對此，劉宥彤今受訪澄清，這是被有心人士放大解釋，當初是說如果民眾黨不能接納他人，高虹安可以回來，相信民眾黨跟親民黨都是柔性政黨，未來合作可以更開放。

隨著郭台銘在親民黨與民眾黨雙押寶，郭台銘與民眾黨合作關係逐漸出現裂痕，即便民眾黨依舊把郭家軍的高虹安排在不分區第三名，但在統獨、國家治理、托育等政策，郭與柯理念漸漸出現落差，據悉，民眾黨高層決定，與郭台銘不一定要強求合作，順其自然分道揚鑣也是選擇之一。

對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，高虹安是優秀的大數據專家，郭台銘一直希望第三勢力一起把餅擴大，團結在國會成為中道力量，而不是砲火對內，合作才能長長久久。

至於民眾黨有意跟郭台銘分手，蔡沁瑜說，我們是被分手的，還是希望雙方合作可以坐下來面對面討論，不必透過媒體傳話，彼此還是盟軍，很多是其還是可以坐下來談。

針對在臉書嗆要把高虹安從民眾黨要回來，劉宥彤說，這是在私人臉書與網友在鬥嘴，時間是在不分區人選確定前，主要是當時有網友在挑釁，派高虹安去民眾黨不是為了強求不分區，出發點不是佔位置，如果那麼不滿意，高虹安隨時可以回來，沒想到卻被有心人士拿出來放大解釋。

＃郭台銘 ＃柯文哲 ＃民眾黨 ＃親民黨 ＃劉宥彤 ＃蔡沁瑜

(中時 )