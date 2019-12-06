關於泰國簽證並未對於台灣遊客平等對待，對此，行政院長蘇貞昌今（6日）下午表示，「台灣與人為善！」也希望和各國有更好的往來，已經責成外交部與泰國多聯繫，也希望彼此多一些互動往來，對兩國都是好的。

(中時 )