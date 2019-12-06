談泰國簽證不平等 蘇貞昌：台灣與人為善 16:372019/12/06 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌今（6日）下午3時許，前往國家人權博物館「白色恐怖景美紀念園區」參觀。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 關於泰國簽證並未對於台灣遊客平等對待，對此，行政院長蘇貞昌今（6日）下午表示，「台灣與人為善！」也希望和各國有更好的往來，已經責成外交部與泰國多聯繫，也希望彼此多一些互動往來，對兩國都是好的。 (中時 ) #泰國 #蘇貞昌 #簽證 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍委爆 蘇揆插手台銀證董座人事 04:102019/12/03 政治要聞 汽車零件進口關稅調降卡關 勞工嗆如影隨行抗議 10:352019/12/03 政治 桃在地聯盟針對觀塘案 告蘇貞昌瀆職誹謗 11:142019/12/05 社會 泰簽新制暫緩 下週一恢復原狀 12:502019/12/05 生活 政院拍板5G專頻專網即日起開放場域實驗 12:562019/12/05 財經 《科技》蘇貞昌：宏觀角度規畫，推動5G創新應用發展 13:412019/12/05 財經 《產業》MIT升級DIT，台創中心明年升格研究院 13:412019/12/05 財經 親綠媒體爆 楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰 20:532019/12/05 政治 回應張善政「住院說」 蘇貞昌：已道歉、不必放心上 16:112019/12/06 政治 打臉潘恆旭 蘇貞昌：已經證實是搞烏龍 16:282019/12/06 政治 政治熱門新聞 炸韓6大核彈曝光 網：小心民調狂升 - 政治 小英有博士？6.6萬人網路民調 結果網友超驚訝！ - 政治 黃捷氣死了！一個畫面揭發所有高雄議員 - 政治 藍不分區有救 李正皓：綠營出現比吳斯懷更討厭的人 - 政治 民進黨要韓辯論莊重點 于美人反嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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