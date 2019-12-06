合歡山降瑞雪 台14甲線入夜預警性封閉 16:512019/12/06 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 合歡山6日下午2點多開始降雪，圖為松雪樓前雪景。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 松雪樓外廣場地面及車身積雪未融。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真） 合歡山降瑞雪 台14甲線入夜預警性封閉。（王文吉攝） 低溫降破冰點，合歡山6日下午兩度降下冰霰，各持續5至10分鐘，直到2點50分，另波水氣襲來，立即飄下今年入冬以來首場瑞雪。東勢林管處緊急宣布，自6日晚間7時至7日上午7時止，台14甲線翠峰路段18K至大禹嶺41K實施預警性封閉，請上山賞雪遊客注意交通資訊。 東勢林管處也提醒民眾，前往合歡山請準備足夠禦寒衣物，注意公路總局發布交通訊息及氣象資訊，做好周全準備，並注意行車安全。 松雪樓外廣場地面及車身積雪未融。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真） (中時 ) #合歡山 #東勢林管處 #資訊 #東勢 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚交通科技4兆產值 白皮書明年出爐 20:342019/12/03 財經 拚交通科技4兆產值 白皮書明年出爐 04:102019/12/04 財經要聞 10年投資2兆 勾勒交通科技產業願景 04:102019/12/04 生活新聞 專家籲機車產業抓準浪潮 04:102019/12/04 生活新聞 台南打造交通教育主題館 小孩也能開車 12:042019/12/04 生活 新北小綠人轉大人 穩重 「不跑了！」 15:192019/12/04 生活 防大型車肇事悲劇 立委提案修正「道路交通管理處罰條例」 00:112019/12/05 財經 工商社論》交通部請充分揭露決策資訊以平息政策轉彎爭議 04:092019/12/05 財經要聞 智慧運輸 5年投入60億 04:092019/12/05 財經要聞 合歡山下午飄細雪 追雪族超興奮 16:122019/12/06 生活 生活熱門新聞 為成功在所不惜！天生勞碌命的星座TOP4 - 生活 伴母逛好市多見這商品 驚吐「一句話」羞爆 - 生活 別被騙了！星巴克咖啡點這Size才划算 - 生活 卡神為何落此下場 全因手賤在PTT留10字 - 生活 B群吃到險失明 營養師曝問題在這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。