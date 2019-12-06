松雪樓外廣場地面及車身積雪未融。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

合歡山降瑞雪 台14甲線入夜預警性封閉。（王文吉攝）

低溫降破冰點，合歡山6日下午兩度降下冰霰，各持續5至10分鐘，直到2點50分，另波水氣襲來，立即飄下今年入冬以來首場瑞雪。東勢林管處緊急宣布，自6日晚間7時至7日上午7時止，台14甲線翠峰路段18K至大禹嶺41K實施預警性封閉，請上山賞雪遊客注意交通資訊。

東勢林管處也提醒民眾，前往合歡山請準備足夠禦寒衣物，注意公路總局發布交通訊息及氣象資訊，做好周全準備，並注意行車安全。

松雪樓外廣場地面及車身積雪未融。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

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