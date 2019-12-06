「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」將廣為推行，目前包括市府警察局2台、社會局1台及衛生局1台，總共4台可供使用。（桃園市警察局提供／甘嘉雯桃園傳真）

「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」將廣為推行，目前包括市府警察局2台、社會局1台及衛生局1台，總共4台可供使用。（桃園市警察局提供／甘嘉雯桃園傳真）

「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」將廣為推行，目前包括市府警察局2台、社會局1台及衛生局1台，總共4台可供使用。（桃園市警察局提供／甘嘉雯桃園傳真）

科技發達，照相修圖軟體功能強大，民眾照片多半會稍微修飾一下，失真的照片也讓警察尋人工作倍增，為了加速協尋失智人口，市警局結合社會局、衛生局共同推動「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，首要先以失智照護中心、關懷據點及醫療院所作巡迴式便民指紋建檔工作。

桃園市長鄭文燦6日親自到部立桃園醫院參與，他表示，為了迅速協助走失民眾找到回家的路，市府積極推廣「指紋建檔」，利用指紋終身不變的特性，迅速辨識走失者身分，以便通知家屬領回，減少家屬不安，維護患者安危。

目前桃園市10個分局及刑大都建置固定式指紋建置系統，鼓勵市民朋友可自願至警察局所屬各分局偵查隊或警察局刑事鑑識中心捺印指紋，建立檔案，而「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」共有4台，2台在市警局，其中1台是桃園市義勇警察大隊桃園中隊捐贈，而社會局與衛生局各有1台。

市府可攜帶「便民式攜帶型指紋活體掃描系統」，派員至失智照護中心、安養中心、養老院、關懷據點或醫療院所等機關團體巡迴建檔，提升建檔的意願度，讓走失患者可以透過關懷互助，醫院則由衛生局負責，舉辦活動時可以讓民眾建檔。

台灣邁入老化社會，目前桃園市目前失智人口數約有2萬1000多人，如將高齡老人、失智患者、身心或智能障礙等人數加總，潛在易走失人口恐達3萬人以上，市警局除了刑事建檔外，對於失蹤老人資料也盼成立，強調不會輸入犯罪比對資料庫。

(中時 )