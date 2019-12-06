林口長庚醫院癌症中心頭頸癌團隊。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院癌症中心頭頸癌團隊，今年以「建立口腔癌全球治療準則」獲頒國家生技醫療品質獎（SNQ）醫療院所類金獎。團隊證實，T4b腫瘤以手術治療可提高3成存活率。另發現透過使用較多的病理危險因子判定，可免除3成病患接受術後放(化)療，進而提升生活品質，改寫了口腔癌的全球治療準則。

口腔癌是國人十大癌症死亡率第5名，每年新增近6000個病例。身為吃檳榔區域，台灣有較多第4期局部侵犯程度較深的腫瘤（T4b腫瘤)的病人。林口長庚曾進行口腔癌5年存活率研究，發現T4b腫瘤病人接受手術有約50％存活率，而非手術者僅約20％，證明T4b口腔癌接受手術治療可提高30％存活率，該成果在2006年發表於「Cancer」雜誌。

然而，該研究成果與國際指引出現差異，NCCN建議T4b腫瘤以非手術方式來治療，但林口長庚團隊經多年臨床觀察，發現大部分T4b腫瘤可以用開刀方式切除乾淨，以非手術方式治療會降低存活率。這個經驗，改寫了AJCC腫瘤分期T4b腫瘤的定義，從2002年版本的「不可切除的腫瘤」，改成2010年版本的「非常晚期的局部腫瘤」。

另一方面，NCCN治療指引建議，腫瘤大於4公分(T3腫瘤)或腫瘤侵犯神經等中度危險族群，需接受術後放(化)療。然而，林口長庚團隊口腔癌治療準則發現，有28％的病人不用接受術後放(化)療，仍有相當好的存活率，且因免除了放(化)療副作用，而擁有較好生活品質。

林口長庚醫院所改寫的治療準則，已在今年9月於美國放射腫瘤學會官方雜誌(Int J Radiat Oncol Biol Phys)上刊登，該院今年也獲頒國家生技醫療品質獎（SNQ）醫療院所類金獎。

林口長庚耳鼻喉部廖俊達教授認為，T4b腫瘤治療成功的關鍵，在於一個強大的專業團隊，從診斷期到後續追蹤，持續提高病人的存活率及生活品質。林口長庚建立的口腔癌治療準則，現已廣受國際引用，台灣醫療也再度在世界發光。

(中時 )