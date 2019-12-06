台南市教育局108學年度首創「校園健康體適能與飲食教育行動方案」將運動教學樂趣化，飲食教育在地化，日新國小推行異國美食計畫，落實健康飲食兼從美食認識世界；另，明年2月將在億載金城首辦馬拉松接力班際對抗賽，是全國唯一結合教育部體育署大跑步計畫及體適能檢測，由四至七年級學生班級組隊，共同完成每人800公尺長距離耐力跑。

台南市教育局領先全國，自108學年度首創「校園健康體適能與飲食教育行動方案」，教育局長鄭新輝表示，黃偉哲市長上任後，責成教育局檢討並回應家長對台南區免試入學制度的期待，在調降體適能項目比重後，為持續強化學生的體適能、養成學生運動習慣，因此將體適能檢測，轉型為普及化運動和趣味化的體育教學，並結合健康飲食教育，創新推出各校的行動方案。

日新國小校長徐俊雄說，學校提出「健康飲食我決定」解決措施，從餐前教育引導學生好吃食物也能很健康，尤其，每月設定一個異國美食主題，目前已陸續推出法國、義大利、日本、韓國等主題，以這個月來說是日式料理，每月挑一天介紹日本飲食文化、相關食材等特色，從食物認識國家。

鄭新輝說，這項首創方案重點包括：學校體育趣味化、簡易運動普及化、飲食教育在地化及健康體位創意化等面向，希望落實推動到每所學校、每個班級，養成規律運動與正確飲食行動力。

鄭新輝舉例，要增進學生體適能，跑步是學校最容易推行的運動項目，利用課餘或課堂時間累計跑步運動，落實學生每週在校運動時間超過150分鐘(SH150)，並推出全市性「大跑步行動方案」，包括「一學年一超馬」個人挑戰及班際挑戰賽。

明年2月將在億載金城首辦馬拉松接力班際對抗賽，是全國唯一結合教育部體育署大跑步計畫及體適能檢測，由四至七年級學生班級組隊，共同完成每人800公尺長距離耐力跑。

另外，在健康飲食方面，全面推動班級餐前5分鐘飲食教育，鼓勵學校開發「我的餐盤」特色本位課程，搭配食農教育，讓學生從認識食物、了解營養價值、惜食感恩、減少午餐剩食比率，強化地產地銷與節能減碳的概念，將飲食知識轉變為日常生活習慣。

(中時 )