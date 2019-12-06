受資本財產出銳減影響，德國10月工業生產意外大跌，顯示德國的經濟支柱仍然低迷不振，不過有跡象顯示，德國工業可望在未來幾個月回穩。

德國10月工業生產指數月減1.7%，不如市場預期的月增0.1%。其中，製造業產出月減1.7%。資本財產出大減4.4%。

德國經濟部表示，工業領域的疲態仍然存在，但新訂單和企業預期的最新發展顯示未來幾個月或將出現回穩趨勢。

(時報資訊)