《國際經濟》資本財產出銳減，德國10月工業生產意外大跌 16:142019/12/06 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受資本財產出銳減影響，德國10月工業生產意外大跌，顯示德國的經濟支柱仍然低迷不振，不過有跡象顯示，德國工業可望在未來幾個月回穩。 德國10月工業生產指數月減1.7%，不如市場預期的月增0.1%。其中，製造業產出月減1.7%。資本財產出大減4.4%。 德國經濟部表示，工業領域的疲態仍然存在，但新訂單和企業預期的最新發展顯示未來幾個月或將出現回穩趨勢。 (時報資訊) #德國 #工業 #生產 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 退撫基金前10月大賺490億 創歷史新高 16:442019/12/02 財經 泰碩累計10月EPS2.8元，年增率達105％ 16:532019/12/02 財經 香港10月零售額跌逾24％ 跌幅創歷史新高 17:022019/12/02 財經 《光電股》開放信用交易，禾聯碩雀躍 11:252019/12/03 財經 2019發卡王 前10月發卡已破百萬張 20:522019/12/03 財經 陸工信部：1至10月互聯網和相關服務業收入持續加速成長 21:312019/12/03 財經 華新科購地興建總部 19:532019/12/04 財經 反送中以來 我金融業香港曝險銳減477億元 19:322019/12/05 財經 國銀前十月獲利衝破3000億！顧立雄估金融業會創新高 21:412019/12/05 財經 陸宣布豁免重大技術裝備進口關稅 15:082019/12/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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