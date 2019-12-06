美中貿易戰影響及新產能陸續開出，台化(1326)與台塑化(6505)銷量與價格皆下降，台塑四寶11月總營收新台幣1101億元，年減達22.2%，為3年新低，較10月衰退6.1%。

中美雙方在10月11日宣布達成第一階段貿易協議後，至目前尚未簽署，下游客戶保守觀望需求減少，台塑(1301)11月營收163.2億元，月減約1.6%，年減11.9%，前11月營收1922.2億元，年減9.4%。台塑指出，中美雙方在10月11日宣布達成第一階段貿易協議後，至目前尚未簽署，使得下游客戶保守觀望、需求減少，加上大陸十一長假後，石化原料廠家庫存增加，亞洲同業歲修結束，恢復開車，市場供應充足，因此，公司11月各產品主要價格都較10月下跌，跌幅約3~7%，影響到業績表現。惟11月台塑美國新建高密度聚乙烯（HDPE）廠順利開出新增銷售量約1.5萬噸，新增營收約3.1億元，拉抬月營收年減幅度略為收斂。

南亞(1303)受聚酯產品、電子材料產品銷售量及銷售價差減少等影響，11月營收235.39億元，月減2.7%，年減7.2%，前11月營收2623.96億元，年減14.9%。南亞11月聚酯產品營業額減少3.8億元，主因瓶用粒處於淡季，聚酯棉、絲同業低價競爭，加上美國南卡廠受感恩節連續假期影響，營收下滑。電子材料產品營業額減少2.2億元，不過，在化工產品方面營業額則是增加0.5億元。另外塑膠、工程及配電盤營收持平。

台化11月營收為239.35億元，月減3.8%、年減28.7%，減幅居四寶之冠。台化受到價格與銷售量聯袂下降響，再加上今年芳香烴三廠異常，後段對二甲苯(PX)製程僅開一線，PX減少外售及萃餘油等回售，拖累台塑化營收減少。

台塑化11月煉油總銷量1379萬桶，較去年同期的1743萬桶減少，油品平均售價每桶少6.1美元，使得11月營收為463.06億元，年減27.7%，月減10.3%。

(時報資訊)