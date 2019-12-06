嘉義市長黃敏惠（右）頒發合格證書給防災士黃依婷。（廖素慧攝）

嘉義市政府消防局結合民間力量防災，培訓58位防災士、接受企業捐贈28處防災避難看板、新增3家旅宿業簽訂支援協定、與7個民間團體簽訂合作備忘錄，6日由市長黃敏惠頒發證書及表揚。

因應氣候變遷，強降雨、颱風、地震、土石流等災害衝擊影響，市府消防局培訓「防災士」，並結合旅宿業、民間團體的資源，加強社區災害的應變能力，並提高企業團體防災能量。

消防局表示，防災士必須接受15個小時的培訓課程，包括救災資訊取得、急救技術、個人居家防護措施、避難收容開設與社區防災等，並通過學科與急救技術測驗合格，今年有58人結訓，其中女防災士葉依婷來自台南白河，特地來嘉義市報名。

葉依婷說，防災知識對家人、朋友、周遭人都有幫助，面對極端氣候的多變天氣，具備救災知識以防萬一，未雨綢繆，15小時的防災士訓練課程很扎實，台南白河是容易淹水的地區，她將把防災意識及技能帶進社區幫助防災。

黃敏惠表示，平日學習、累積防災知識與能量以備不時之需很重要，一旦有災變發生可即時派上用場，很感激企業、民間團體重視防災，與市府一起行動，更樂見有58位防災士合格，用自己的力量協助社區守護家園平安。

(中時 )