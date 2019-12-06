韓國瑜競選辦公室今天下午推出競選小物，預計明天與競選官網同步上線。（趙婉淳攝）

選戰倒數36天，傳出國民黨總統參選人韓國瑜陣營募款不順，缺乏糧草，且黨中央至今連一毛錢也沒給過韓陣營。為了籌措競選經費，韓辦今天下午預告即將上線的競選小物，民眾若捐助2020元即可獲得一份，採飢餓行銷，5萬份中有3名幸運兒能獲得韓國瑜親筆簽名的棒球帽。

韓國瑜競選官網明天下午1點11分正式上線，韓辦發言人何庭歡與台北市議員李柏毅下午先行對外預告即將推出的競選小物，每組有印製競選logo「UP」的棒球帽、帆布袋、毛巾、紋身貼紙，以及一件印製「柴犬米魯」的T恤。

何庭歡下午牽著「米魯」到場，其可愛模樣成為萬眾焦點，何說，T恤上印有米魯，象徵正面迎擊抹黑的決心，也凸顯團隊年輕化與可愛的一面，期盼能吸引年輕族群的注意。

另外，何庭歡與李柏毅也在現場在棒球帽簷簽名，推出「歡歡組合」與「柏毅組合」，加上3組「國瑜組合」，總共有5組，將隨機發送給捐款給韓國瑜的支持者。

至於媒體爆料指國民黨至今從未補助總統與立委候選人，黨中央與韓國瑜陣營雙方各懷鬼胎，國民黨下午發布新聞稿澄清，國民黨遭到黨產會追殺，資產遭凍結，導致每月薪水都靠借貸，目前連12月份的薪水尚無著落。但即使如此，黨中央仍然盡力在有限資源下協助總統及立委候選人，並無保留資源等相關情事。

國民黨說明，黨中央提供「人力資源」給韓國瑜競選總部，文傳會在人力吃緊狀況下，仍派員協助韓總統候選人下鄉隨行採訪事宜；組發會則負責各項競選活動安排與事前預備工作。至於立委選舉方面，則是透過資源整合協助各種競選事項。

國民黨強調，副主席兼秘書長曾永權同時擔任韓國瑜競選總部總幹事，雙方定期舉行會議商討選戰策略，大家共同的目標皆為爭取明年總統與立委選舉的勝利，期盼下架民進黨，重返執政，撥亂反正。

(中時 )